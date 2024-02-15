今天（15日）大年初六，過年民俗被視為「送窮日」，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享「初六送窮」方式，除了傳授送窮口訣外，生活中常出現的小壞習慣也會招來窮神，一旦忽略，可能導致大財丶小財不斷流失。

▌送窮口訣

誦念三次「窮窮窮，去去去，我家房子小，大海無限大。 窮窮窮，去去去，趕快坐紙車，騎紙馬，從大溪坐大船，送進大海裡」，就可把「窮」給送走，讓你新的一年財神庇佑丶財庫滿盈。

▌6壞習慣易招窮神

壞習慣1：浪費水

水是五行之一，也是重要資源，但多數人常在生活中不知不覺浪費水，例如漱口時沒把水關掉丶裝滿一杯水，卻只喝一半就倒掉，「水」在風水中是直接代表財富的，每浪費一滴水，都直接會使你的財富跟著流走。

壞習慣2：忘了潔淨額頭

額頭在面相裡直接與事業、運氣有關，許多女生愛留俏麗瀏海，雖可增添可愛感，但會把運勢丶氣場遮住，另外，洗臉時也不要忽略額頭清潔，這些污垢會直接阻擋財運。

壞習慣3：不自覺的抖腳

坐有坐相丶站有站相，有些人習慣性抖腳，除了不雅觀，也顯示無法克制自己行為，代表著心性的不穩定，難成大業，男人抖腳，富貴將遠離，就算有錢也難以守成；女人若愛抖腳，表示感情易發生不穩定的情況。

壞習慣4：家中植物枯黃

很多人會在家中放置招財的花卉丶植栽以祈求好財運，但是時間一久，常疏於照顧，使得這些風水植物發黃枯萎，這不僅失去原本的招財能量，也可能聚財不成反而漏財。

壞習慣5：愛嘆氣

嘆息，是遇上不順心的事或心情無奈時常有的表現，但有些人無緣無故的，習慣性愛嘆息，會帶給旁人「悲觀負面」的形象，這些累積的負能量會使得好財運 丶貴人運直接繞過你。

壞習慣6：錢包有破洞

錢包直接代表一個人的財庫，要保持整潔乾淨的錢包，財氣才能累積在這個小財庫，不少人外表打扮華麗，但錢包卻雜亂丶髒污，甚至出現破洞，這可是重大危機，髒亂的財庫不但無法聚財，還可能漏財。