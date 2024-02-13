明（14日）是大年初五，也是春節假日最後一天，專研塔羅的小孟老師在臉書上說，初五是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天迎財神，初五雖然沒有什麼重大禁忌，但還是有些小禁忌要遵守，免得送不走窮神，財神也不來敲門。

▌家中勿留垃圾

初五要迎富送窮，因此要將垃圾送走，垃圾也代表窮，將窮神送走，財神自然就會來了。

▌打掃家裡

初五要將家中的地板、垃圾清乾淨，如此就能送走窮氣，家中保持整潔乾淨，財神自然就會來。

▌忌到他人家中拜訪

初五不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人；另一說因為初五大家都在送窮神，萬一走在路上不小心沾染窮氣就不好了。

▌忌睡午覺

初五要迎財神，起來動一動對身體比較好，因為古人認為不動代表窮，要動才會富，因此俗稱「恨窮」，很多商人會選擇在初五開市，但今年初六開市比較吉。

▌不要罵人「窮」

初五為財神生日，不宜罵人窮，或在人被後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不好。

▌舊春聯不宜放超過初五

有貼喜氣春聯的人，財神比較會到家中來作客，因為門口越紅越喜氣；反觀舊春聯或破掉春聯一定要處理，不然會引窮神上門。