辛耘目前主要為再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務，去年前三季營收為設備代理70％、再生晶圓及自製設備製造約30％。自製設備主要為濕式製程、暫時性貼合及剝離，前者在先進封裝領域有不錯斬獲，也可應用在微機電（MEMS）、mini/micro LED等領域。

受惠時序步入設備交機高峰期，辛耘營運動能自去年下半年起轉強，12月營收創7.17億元新高，帶動第四季合併營收達19.39億元、連2季創高，全年營收成長達22.34％、以69.11億元連3年創高。隨著2024年1月營收以7.35億元再創新高，首季營運可望淡季不淡。

法人指出，台積電因應客戶需求加速擴增CoWoS先進封裝產能，身為供應鏈的辛耘自製濕製程設備進入交機高峰期，營運可望持續受惠，配合再生晶圓需求有望復甦，看好辛耘今年營運維持強勁動能，營收有望續繳雙位數成長、連4年創高。