詮欣去年營運因IPC客戶需求疲弱陷入谷底，2023年前3季稅後盈餘為1.47億元，年減37.96%，累計2023年合併營收為13.75億元，年減26.58%。

儘管2023年營收表現不佳，詮欣因產品組合優化，去年第4季合併毛利率優於去年前3季平均毛利率37.27%，進一步推升全年平均毛利率逼近38%，優於2022年水準。

受惠於IPC客戶需求增溫，詮欣1月合併營收回升至1.34億元，月增8.24%，由於產品組合與去年第4季相近，在營收回穩下，詮欣預估，今年第1季毛利率有機會比去年第4季好。

在車用方面，詮欣佈局已久的車用天線T-BOX順利躋身為歐美車廠供應商，預計6月開始量產出貨，詮欣預估，第4季起車用相關新產品將有顯著貢獻，今年車用產品佔營收比重可望從去年的15%拉升至20%～25%，隨著車用新產品陸續進入量產，經濟規模效益顯現可望進一步拉升車用產品的毛利率。

除本業漸入佳境，詮欣也計畫啟動外部成長策略，吳連溪表示，希望未來有機會與對公司營運有幫助的公司策略性合作，希望3年達成公司市值百億元目標。