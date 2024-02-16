全球對碳排放進行越來越嚴格的限制，製造加工業面臨前所未有的挑戰，諸如碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM)等全球性政策，還包括美國環保局(Environment Protection Agency，EPA)根據《清潔空氣法案》(Clean Air Act.，CAA)實施的一系列規定。這些規定對於在美國市場運營的企業來說尤為重要，因為它們對排放標準和環境合規性提出了更高要求。

隨著越來越多的國際品牌參與科學基礎減排目標倡議(SBTi)和再生能源100%(RE100)等環保行動，要求其供應鏈夥伴共同努力達成淨零排放，製造業在全球市場維持競爭優勢的壓力進一步增大；為遵守國際環境標準CBAM與CAA法案的規定，並參與碳減量和碳中和的全球努力，必須採取一系列措施，這包括改善能源效率、投資於清潔能源技術以及優化生產流程，從而降低碳足跡。

滿益金科技自2000年成立以來，已成為台灣最大的PVD(物理氣相沈積)真空鍍膜企業，不僅在本土市場佔有領先地位，也是國內極少數擁有專業PVD技術的公司，公司以其創新精神和專業技術，推動了台灣表面處理行業的發展，滿益金科技的PVD技術突破了傳統界限，提供了高附著力、高硬度、優越的耐腐蝕性能及光滑明亮的質感，極大地提升了產品的表面品質和附加價值。

資通表示，滿益金科技選擇資通投資邁森的IoT物聯網解決方案提升產線效能，為了回應全球環保挑戰，滿益金科技採納了先進的IoT(Internet of Things)物聯網解決方案—產線數據匯流平台解決方案，專注於打造智能化的產線數據匯流平台，近年滿益金科技積極推動數位轉型，持續改善廠內自動化設備，並導入生產管理系統模組以邁向智慧化工廠；且因國際精品客戶綠色意識提升，要求將碳盤查及碳足跡相關數據進行彙整，因此決定將工廠現有系統與能源系統化管理，有效提高生產效率、節省加工能耗，進而改善廠內狀況並精進製程，以提升公司的國際競爭力。