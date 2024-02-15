今年最暖心的賀歲電影《小子》現正熱映中，監製朱延平、導演王毓琦、男主角陳昊森以及小童星吳宗修春節連假於台北、高雄兩地勤跑映後座談，14日西洋情人節更準備花束驚喜送給粉絲，而陳昊森的粉絲也特別包場朝聖，更突然全場大合唱他所演唱的電影插曲〈簡單〉，讓他感動表示：「等待，是來自於信任，我會好好等待著我們相遇的每一刻。昨天一整天的映後，謝謝大家提醒了我，有情人沒情人都要記得快樂！」

《小子》好口碑傳出來，影視名人相繼推薦家長帶著小朋友進戲院觀賞，綜藝教母張小燕看到落淚，感性表示：「朱導演的電影一向都是哈哈大笑，突然我今天看了有一點掉眼淚，原來還有一位女導演，這裡面我們看到了很多的愛。」金鐘視后鍾欣凌大推：「不只是賀歲片，可以給你滿滿的勇氣，去相信自己的力量會更強，去相信新的一年會更安好！」黃鐙輝狂讚：「成功讓很皮超過動的孩子，專心看完整場電影，並且跟父母展開窩心的對話。」

而《小子》片中「大亂鬥」的拍攝場景是台中市的國家漫畫博物館，由古蹟刑務所官舍群改造，日式風格的建築頗有氣氛，過年期間有許多影迷前往朝聖打卡。導演王毓琦坦言，原本要花大錢搭景拍攝，差點就要賣房子了，還好監製朱延平去了一趟台中，跟著親戚繞了一圈，發現整個園區跟劇本中的場景一樣，立刻興奮地打電話告訴她「找到了」，讓她鬆一口氣：「太棒了，不用賣房子就可以有個超棒的場景，讓我們可以拍出這樣震撼的大戲。」

另一個《小子》片中關鍵場景出現淡水千手千眼觀世音菩薩聖像，也掀起觀眾的好奇發問。導演王毓琦表示：「在劇本裡原本設定是遊戲設計者打造出來的兒童世界，我們很多場景是朱導帶著老婆去旅行或是出門遛狗發現的，有一天他告訴我說找到這個場景，我一看就覺得太好了，觀音對人來說是極樂世界，或是保護、祥和、安靜的氛圍，也是一種對角色的祝福，拍攝當天在那裡所有事情都很順利，這是老天爺送給我們的禮物，送給角色，也送給觀眾。」