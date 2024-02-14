曾奪下香港小姐與國際華裔小姐雙冠軍的港星郭羨妮，2011年和大陸武術指導朱少杰結婚，育有一女，雖然鮮少放閃，但一家三口幸福美滿，今（14日）適逢西洋情人節，她也曬出和老公的甜蜜合影，羨煞不少人。

郭羨妮在社群發文寫下：「一轉眼，我們在過第十四個情人節了，祝大家甜甜蜜蜜，和諧幸福」，並附上和老公的合照，只見她脂粉未施，從後面環住老公，甜靠在他肩上，小鳥依人恩愛模樣，相當甜蜜。

網友見狀也紛紛留言「情人節快樂」、「好甜蜜溫馨！找到對的人」、「素顏靚到爆」、「幸福滿滿」。中英混血的郭羡妮，是香港演藝圈公認的大美女，她也是繼李嘉欣之後，同時拿下香港小姐與國際華裔小姐雙冠軍的女星，因此出道就受到力捧，成為電視台當家花旦。

曾與古天樂、黃子華、谷德昭、馬德鐘等男星傳緋聞的郭羨妮，2011年低調嫁給了大陸武術指導朱少杰，但因為男方出身農村，因此外界都不看好，認為她不是嫁給富商，而是嫁給「窮」小子，女尊男卑。

不過郭羨妮接受訪問時表示，她就是愛丈夫的單純，她只想要平凡戀愛，對方只要愛她就足夠了，如今一家人幸福和樂，讓外界都稱羨不已。