在網路上傳出大陸的滬東中華造船廠擴建船塢的最新衛星圖像之際，陸媒透露，滬東中華造船廠除了正在建造第4艘075兩棲攻擊艦之外，也同時開建的首艘076兩棲攻擊艦。對此，退役少將栗正傑7日就表示，「076與其定位在兩棲攻擊艦，不如把它定位為無人機的航空母艦，因為我們發現，他現在甲板上面有電磁彈射，這就是準備要彈射無人機來使用」，引發討論。

栗正傑7日在中天節目《Cti Talk》中表示，「076與其定位在兩棲攻擊艦，不如把它定位為無人機的航空母艦，因為我們發現，他現在甲板上面有電磁彈射，這就是準備要彈射無人機來使用」，栗正傑更說，「若以彈射無人機來講的話，代表076有大量的無人機，076的甲板長有253公尺長、寬有45公尺，排水量將近5萬噸，這等於是一艘中型的航空母艦，定位為無人機的航空母艦是一點也不為過」。

對於076兩棲攻擊艦的設計，栗正傑也提到，「第一個他採取外飄式的設計，就是他的甲板不是垂直的，是向外張開來的，這個優點在於他的甲板比較寬大，可以容納更多的艦載機，這跟075不一樣，而他也是雙艦島，而兩個艦島中間可以停放無人機，可以節省甲板空間」。

栗正傑更指出，「再來他有航機的擋板，有兩塊，代表有兩個電磁彈射，這代表可以彈射大型的無人機，就是攻擊11無人機」，栗正傑最後也坦言，「攻擊11無人機其實是屬於重型的隱身無人機，他本身有2個彈倉，可以帶4枚導航炸彈，可以對地、對艦來實施攻擊，所以他的攻擊火力是非常大的」。