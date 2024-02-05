央視新聞近日披露大陸國產航空母艦福建艦側面全身照，可以看到電磁彈射軌道上的遮擋撤掉了，艦尾停放的「艦載機」引發諸多猜測。央視2月4日訪問軍事專家曹衛東解讀，實際上，這是一架機翼折起的艦載機模型，並不是要彈射這架飛機，而是要測試艦載機在升降機上一次能停放幾架等。對此，退役少將栗正傑4日就表示，「這架飛機之所以除了在測試升降機之外，那中間的調度是很困難的一件事，是需要高經驗的累績和科學計算」，引發討論。

大陸國產航空母艦福建艦近日進行繫泊試驗，軍事專家指出，停放艦載機模型，並不是要彈射這架飛機，而是要測試艦載機在升降機上一次能停放幾架等問題。圖為大陸航空母艦山東艦甲板上停放的戰機。（央視新聞）

栗正傑4日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這架飛機之所以除了在測試升降機之外，我們都知道航空母艦出去的時候，大部分的戰機都放在船艙裡面，做戰的時候才會出來，但那麼小的甲板上面，要擺那麼多架飛機，還要供飛機起飛降落，那中間的調度是很困難的一件事，是需要高經驗的累績和科學計算」。

栗正傑也舉例，「我這架飛機降落之後，立刻拖到什麼位置？然後升降機再升起第二架，可以起飛出去；在船上什麼位置幫飛機掛彈、加油，這些都需要演練」，最後栗正傑也說，「所以我覺得這個模型機在這邊做這個演練、訓練，就是為了這些，從這個動作可以看得出來，他們的電磁彈射是沒有問題的」。