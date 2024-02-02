台中市長盧秀燕與議長張清照2日到清水警分局慰勞員警，盧秀燕表示，感謝警方在重要節日的工作辛苦付出，相信家人將以你們為榮。

盧秀燕說，每年農曆過年，警察同仁總是犧牲與家人度過辦年貨或是採買年貨的時光，努力拚治安，為的就是讓市民朋友安心過年，她也祝福大家「闔府安康」。

盧秀燕與張清照、台中市警察局局長李文章等人到清水警分局頒發春節慰問品，慰問警察執行「113年加強重要節日安全維護工作」的辛勞。

盧秀燕提醒所有員警及民力人員，執勤時別忘了自身體力調節與保暖，有健康的身體才能做好維護治安及服務民眾的工作。

盧前往清水區南社里守望相助隊協勤人員以及清水消防分隊、清水警分局大秀派出所，提振警察、消防同仁及協勤民力士氣。

清水警分局長蔡慶星指出，重要節日期間警方除了做好治安維護工作外，更重要的是連續春節假期的交通疏導工作，全力以赴，一定做到「一路順暢、人車平安」，建構「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的環境，讓大家過一個平安、如意的春節假期。