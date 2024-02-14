昔日曾以講「軍中鬼故事」聞名的備役少將、無黨籍市議員于北辰，近日在節目上分享，過去戰備時曾睡在無人敢睡的坑道裡，與老兵的棺材僅有一牆之隔，而三年前有一名少校軍官不幸遭戰車輾碎，就傳出靈異事件。而于北辰透露，睡在坑道時就真的遭老兵和少校纏上，要于幫忙找東西，事後真的在戰車上找到那名軍官的軍校期戒，交給受到託夢來找于北辰的軍官家屬後才沒事。

于北辰12日在政論節目《突發琪想》分享軍中鬼故事，當年接戰備的時候，所有的單位都不能睡營舍，要睡進坑道，他則主動到過去都沒有人睡的坑道。第一天睡醒就覺得很累，但並未在意，直到晚上去查哨時，阿兵哥看到他就臉色鐵青、不敢動，到隔天早上他去問兵晚上在怕甚麼？阿兵哥才說，「你後面的比較兇」，而且是跟著「一個半」，稱于北辰身後跟著一個完整的老兵，還有「半個」是殘缺、五肢不全，眼神淒厲。

于北辰到處問才知道，三年前有一位少校軍官來拍攝會自動轉向的勇虎戰車，但黃沙、煙霧一排，那位軍官就在煙霧中不見了，到收操時找不到人，看到相機殘骸、軍服，才知道少校軍官被戰車輾碎了，但因為大體被輾碎，只能以衣冠塚入祀忠烈祠。後來更傳出，每天晚上都有人來找東西，最陰的地方就是他睡的坑道。

于北辰說要想辦法解決，當晚配著手槍入睡，要跟髒東西講清楚，而晚上真的夢到一位老兵把他搖醒，說是睡在他隔壁的那位，突然間就看到隔壁放著一個靈柩，老兵說自己就睡在裡面。那個老兵請于北辰幫忙，說有一位長官每天晚上叫他起來找東西，于北辰頓時就感覺脖子後面有強烈冷感，就是那個少校說「幫我找到，否則我纏著你」，而于北辰要拿起手槍上膛時就滿身大汗的驚醒了。

于北辰說，出事那輛戰車在事故後就無法發動，就放在他睡的坑道裡，戰車被拖出來掉下很多鐵屑跟泥巴塊，其中一塊泥巴赫然掉出一枚戒指，是軍校畢業的期戒，可能是少校軍官被輾碎時就卡在上面。

于北辰心想，應該要找的就是這個，便把戒指洗乾淨放到坑道裡，過幾天那輛三年無法發動的戰車居然能發動了。當天下午，那位少校的家屬就說自己受到託夢，有東西要找于北辰拿，他就把戒指還給家屬，從此那個坑道的老兵就安靜了，往生的少校也安心的走了，「這是親身經歷的部隊鬼故事。」