PLG 2023-24賽季農曆年前最後一場比賽，新北國王主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，國王隊雖然明星後衛林書豪受傷未能出賽，但他坐在球員席為隊友加油，全隊出賽13人有10名球員得分，6人得分雙位數，國王隊在第2節拉開差距，下半場再維持大幅領先，終場111比93收下勝利，戰績也擺脫和福爾摩沙夢想家並列的狀況，以13勝6敗回到獨居領先。

此役新北國王得分點平均，上場球員努力做出貢獻，曼尼高15分、13籃板、10助攻，完成個人在PLG生涯第3次大三元，也是聯盟史上第19個大三元，染著一頭搶眼金髮的李威廷贊助13分，得分創個人生涯單場新高，林書緯投進3記三分球，獲得全隊最高的21分，並有8助攻、5抄截。鋼鐵人丹尼爾進帳22分、7籃板，得分也是個人生涯新高。

國王從上月21日起就少了平均每場有23.4分的林書豪坐鎮，因為球隊目前傷兵不少，年輕好手李威廷也獲得表現機會，3日對夢想家以12分回應教頭信任，昨天再把生涯得分紀錄往上提高。

賽後李威廷表示：「一直沒把生涯得分新高是為目標，上場就不是只有得分，教練團也有為我設定目標要我去執行、突破，得分的話就是有機會就出手，若無法透過得分，我也會問學長們我還可以為了球隊勝利幫忙做什麼貢獻。」

李威廷並說，從國中到高中、大學，自己一直是一進到球隊不會是教練優先指定培養的重點，他也不為此抱怨不重用他，在球場實際比賽需要時間堆疊經驗，他也發現很多情況和練習時不同，自己還有進步空間、可以再更好。

林書緯指出，球隊目前很多傷兵，也給其他平常較少出賽機會的球員更多上場時間，就是好好把握，他也替他們開心，希望繼續有這個態度面對之後的比賽。