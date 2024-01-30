HBL高中籃球甲級聯賽男子組東泰高中，30日在韓得勝36分、22籃板「雙二十」，以及邱繼揚13分、10籃板和傅宥翔20分、6抄截力挺，94比89力退能仁家商，東泰在8強賽階段目前5戰全勝領先，能仁3勝2敗還是有機會爭取前進4強。

韓得勝繼8強賽首場轟下35分，今天再刷新個人HBL生涯單場得分新高，另外還有5助攻、4抄截，賽後他說：「這場比賽也是我的雪恥之戰，上次複賽階段球隊輸能仁，數據上我在籃板也輸能仁傅雋堯，教練鼓勵我一定要討回來證明自己，我就用力打，希望這階段幫助球隊7戰全勝，前進台北小巨蛋打4強總決賽。」

上半場打完東泰42比39小幅領先，第3節一開始東泰拉開分差，能仁曾縮小差距，不過東泰又是一波攻勢擴大領先，帶著14分保險進入第4節，末節能仁曾追到剩8分差，東泰還是穩穩守住領先到最後。

賽後東泰教練高丁國柱表示，球隊這階段狀況並不是特別好，但提醒球員比賽中做好賽前設定的內容，「球員有照劇本去做的話，相信問題就不大。」此役東泰以先發五虎撐完全場，高丁解釋：「中間一度想說換全億，不過能仁這場中距離準，後來還是用原本先發五人對位去防守。」

今天稍早普門中學已經以5連勝之姿率先確定拿到本屆HBL女子組4強，自107學年後、相隔4季重返4強，陣中球員高丁佩芸正是高丁國柱的女兒，高丁國柱笑說：「希望我們父女能攜手前進4強，若在JHBL的兒子也能晉級4強，就能達成我們家的『大滿貫』了！」