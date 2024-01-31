身高195公分的詹先生年輕時是籃球選手，目前從事裝潢業，去年5月因為膝關節持續疼痛，不僅工作受影響，連最愛的球場都去不成！國內每年有近百萬人因為膝關節炎就醫，過去只能接受保守治療緩解症狀，或最終選擇人工關節置換，而現在病人有另一治療選項「自體細胞軟骨修復術」，讓詹先生有機會重拾籃球魂。

馬偕醫院骨科部運動醫學科主任陳暐錚表示，膝關節軟骨具有吸震、減少關節摩擦的功能，是保護膝關節的最後一道防線，當軟骨受損，病人會感覺到膝關節隱隱作痛或腫脹。治療上可分為三階段，首先是復健、物理治療、消炎止痛藥、注射玻尿酸或PRP等保守治療，其次是階段性治療，最後則是置換人工膝關節。

陳暐錚說明膝軟骨破損的階段性治療方式，例如關節鏡清創可取出剝落的軟骨，但無法產生新的軟骨來保護關節；骨髓刺激術則是早期傳統療法，做法是在骨頭上打洞讓幹細胞流出、慢慢形成軟骨，但新生的纖維軟骨因為含水量不足，承重力較差，效果僅能維持2到5年。

另外，目前受到《特管辦法》規範的細胞療法，做法是取出自體軟骨、製備完成再重新植入，但技術設備門檻高，不僅費用昂貴，還需要2次手術，治療過程長達2到4周。相較之下，自體細胞軟骨修復術已於2020年取得衛福部許可，經由膝關節兩側各一個1到2公分的微創傷口，取出微量健康軟骨，不須耗時培養，在術中以特殊酵素活化切碎後，可立刻植入受傷部位，如果醫師技術熟練，最快30到40分鐘就完成手術。

「我才54歲，換了人工關節最多撐15年，難道60幾歲還要再換一次？」詹先生回想，當醫師告知有自體細胞軟骨修復術治療選項時，起初有點害怕，但為了不想要一輩子換2次人工關節，決定勇敢一試。

術後第3天，醫師讓詹先生下床走走看，他當下以為醫師在開玩笑，結果不僅可以走路，還可以蹲下，現在術後已過半年，已經可以原地跳躍，運球也不是問題，預計再過半年就可以回到球場上，繼續自己熱愛的籃球運動。