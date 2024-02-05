央視新聞近日披露大陸國產航空母艦福建艦側面全身照，可以看到電磁彈射軌道上的遮擋撤掉了，艦尾停放的「艦載機」引發諸多猜測。央視2月4日訪問軍事專家曹衛東解讀，實際上，這是一架機翼折起的艦載機模型，並不是要彈射這架飛機，而是要測試艦載機在升降機上一次能停放幾架等。對此，前空軍副司令張延廷5日就表示，「因為這個福建號的航空母艦是第一艘電磁彈射，他整個海試的過程比遼寧、山東艦來的久，這是一定的，以後他上去的空中預警機是定翼機了，整個空域的搜索範圍就廣了，作戰能力就大了」，引發討論。

張延廷5日在政論節目《新聞大白話》中表示，「因為這個福建號的航空母艦是第一艘電磁彈射，他整個海試的過程比遼寧、山東艦來的久，這是一定的，那他又是折疊翼，以後他上去的空中預警機是定翼機了」，張延廷提到，「以前的時候遼寧、山東是旋翼機，只能靠自己的動力起飛，但定翼機起來之後，整個空域的搜索範圍就廣了，作戰能力就大了」。

張延廷強調，「在這一方面要整個海試、SOP、運作狀況要非常詳細，然後彈射的話，這三條彈射系統要怎麼去用？電壓夠不夠穩定？整個都沒有問題了，才能夠真正的實施實際演練，這才完成初級作戰能力」，張延廷最後更說，「整個走過一遍、環節測試完畢，才能完成全戰備，全戰備完畢才能列入作戰序列，整個的程序是很繁瑣的，不是直接就成軍了」。