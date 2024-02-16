周四（15日）美股早盤走勢分歧，3大指數仍在力圖收回本周來失土。美國商務部公布的零售數據不如預期，市場憂心美國經濟動能恐不樂觀。

截至台北時間15日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲149.74點（或0.39%），暫報38574.01點；那斯達克指數下跌32.03點（或0.20%），暫報15827.11點；標普500指數上漲7.00點（或0.14%），暫報5007.62點；費城半導體指數上漲0.83點（或0.02%），暫報4566.24點。

5大科技巨頭當中，僅臉書母公司Meta走強，上漲1.26%，蘋果與亞馬遜跌幅均逾1%，微軟跌0.92%，谷歌母公司Alphabet慘跌近3%。半導體類股普遍走跌，輝達跌0.87%，超微跌0.71%，台積電ADR小跌0.36%，聯電ADR跌1.39%。

美國商務部公布的報告顯示，1月零售銷售較前月下滑0.8%，創近1年最大跌幅，遠超過市場預估的下滑0.3%，證明美國經濟活動放緩，部分分析師更認為，這打破了美國經濟意外強勁的說法。

不過摩根大通經濟學家Daniel Silver表示，美國1月零售數據跌幅大於預期，主要是受到了汽車經銷商與加油站收入下滑的拖累，而且這次下跌是在假日季表現相當強勁後出現，因此是受到了季節性因素影響，呼籲投資人不應該過分看中這份數據。