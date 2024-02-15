Joeman今在IG限動寫下台積電大漲的心情。（翻攝Joeman IG）

台股今（15）日龍年開紅盤，台積電盤中攻上709元新天價，讓小股東high爆！手上有台積電股票的YouTuber「Joeman」過去曾被套牢 ，今年1月中最高來到625元，他驚呼「2024台積解套，希望2026多一台小牛」，稍早，台積電又噴漲，他在IG上發出限動寫下「一股不賣，奇蹟自來，開工好心情。」

Joeman過去曾自嘲是「超級韭菜」，2022年5月，他透露買台積電慘套很多錢，一路從640元往下攤平，平均成本約在600元以上，以當時台積電股價約500多元來看，大約賠掉一台小牛約800萬元。

於是Joeman轉念，決定長線投資，「我本多終勝啦」，還不忘對小股民喊話，「各位只要買台積電低於600元價位的，你們都贏我，我不會撤場、還在裡面。」

繼今年1月19日台積電暴漲衝破600元大關，最高來到625元，Joeman 當時驚呼，「2024台積解套，一張都沒賣，希望2026多一台小牛」；今日台積電盤中一度衝到709元，Joeman稍早也透過IG限動寫下「一股不賣，奇蹟自來，開工好心情。」

台股春節休市期間，台積電ADR累計飆漲逾10%，激勵台股交易的台積電早盤一度逼近漲停，狂漲63元至709元，隨即套牢賣壓湧現，漲幅稍收歛，終場仍大漲7.89%，收在697元新天價，市值突破18兆元，同樣創新高。