彭博社指出，這家總部位於京都的日企已告知業務合作夥伴，自己下一代電玩遊戲主機，最快恐怕要等到2025年3月才會推出。也就是說，今年最後一季應該看不到Switch 2了。

調研單位LightStream Research認為，若主要電玩軟體延後發行，加上Switch已有點老舊，恐怕不利於任天堂2025財年一開始的財報。東京的電玩遊戲研發業者也表示，電玩軟體是任天堂最賺錢的業務，但在升級之前，不太可能發行新作。

日前，就在任天堂公布最新財報後，社長古川俊太郎（Shuntaro Furukawa）對這個電玩新硬體的問題避而不談，只說將在本財年結束後，才會對外發布新財年的計畫。

古川俊太郎指出，現在的Switch主機已賣掉1.39億台，故想要再創造更多銷售量的話充滿挑戰性。倘若Switch 2在假期旺季中缺席的話，任天堂將獨自跟索尼以及微軟更新發行與功能更強大的主機作戰。

美國私人財富管理公司Bernstein指出，部分投資人會把任天堂現在股價大幅下修的時刻，當作是逢低敲進的好時機，預估任天堂新電玩主機，還是有機會在未來6個月內推出。