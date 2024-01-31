PlayStation推出新春活動「玩樂新年」，邀請《驅魔麵館》、《社內相親》等熱門韓劇女主角韓國女星金世正拍攝影片，擔任活動大使，金世正在影片中扮演PS5熱門遊戲「EA FC 24」、「NBA 2K24」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」以及「Horizon」系列的角色，邀請大家與她一起投入PlayStation 5的虛擬世界。

金世正說：「從小玩電玩遊戲長大，我很榮幸能跟PlayStation合作推出這次的活動。概念十分有趣，我得以在其中扮演PlayStation世界裡的神祕角色。演繹電玩人物是一件很棒的事，特別是像蒂法和亞蘿伊這樣具備精彩服裝道具的角色！請跟我一同慶祝PlayStation 5玩樂新年！」

此外，粉絲們可以參加社群挑戰，使用特製IG濾鏡來跟金世正進行「視訊通話」，有機會贏得世正親筆簽名PS5主機護蓋和其他豐富獎品。Pulse 3D耳機組、精選PlayStation Studios熱門作品（實體版）、PS Store（數位遊戲）以及PS Plus會員方案也都將推出「玩樂新年」優惠。