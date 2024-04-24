37名死刑定讞待槍決的死囚，主張死刑侵害生命權，大法官23日在憲法法庭進行廢死辯論，7月將作死刑是否違憲的宣告。媒體人董智森質疑，民進黨根本在演戲，法務部演雙簧，讓兩邊的人都挺綠營，但執政的就是民進黨，法務部長蔡清祥為何不執行死刑？部長比全國2千多個法官都大？

董智森24日在《新聞大白話》節目表示，現在有9個大法官的立場已經讓人質疑了，有6個人過4個月就要退休，他們現在要來做決定？自己看報導說：三個月後會有結論！那等到有結論的時候，他們剩一個多月就要退休了？我們大家都要奉他的旨意，去做他憲法延伸的解釋嗎？

「所以我覺得，他的不合理其實是非常清楚的！」董智森直言，我們也很清楚，民進黨是在打假球。現在法務部說：我們主張要有死刑！你主張有死刑？那要請問一下法務部長蔡清祥：你是在混飯吃嗎？當法務部長當那麼久了，任內有執行嗎？如果主張死刑，那現在有30幾個死刑犯，為什麼不執行？我們現在的法律，哪種人會被判死刑？除非殘忍殺人，比如說殺直系血親，或一舉殺了多少人，或用很殘酷的手段殺人。

董智森強調，都是用很殘忍的手段，才會被判死刑，但這30幾個，蔡清祥一個都沒有執行死刑，「那你說什麼法務部的立場？這個叫演雙簧啦！」

「台灣人民最好笑、最讓人瞧不起在哪裡？他們用選票讓民進黨執政！」董智森質疑，然後現在民調，就說：我們都反對廢死！「那你用選票讓他執政，他就是不執行啊？全世界所有立場，最後都是用選票來決定誰執政嘛！對，你們法官都判死刑了，可是我法務部長不執行啊？法務部長比全國2千多個法官還大，你判死刑，我就不執行，那你要怎麼樣？所以蔡清祥不要再表演了！」

董智森說，「你在這三個月把這些死刑犯都執行掉，那就不用再討論了，因為監獄沒有死刑犯了嘛！」所以民進黨兩邊都在演戲，支持廢死的人多人挺他，反廢死的也很多人挺他：我法務部多麼勇敢？不用來這一套，執政的就是民進黨，最讓人看不起、打假球的黨！