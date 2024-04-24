國發會主委龔明鑫24日在網路電視中呼籲，「如果中國大陸對台灣要釋出善意，觀光客就不要再擋了！」，兩岸觀光客有更好的交流，是馬上可以做的事。

龔明鑫指出，台商對中國大陸投資占整體廠商對外投資的占比，已在2017年明顯下滑，根據經濟部投審會統計，最高峰是兩岸簽定ECFA的2011年前後、約達對外總投資的80％，目前該比率已降到11.4％，主要是廠商分散風險、全球佈局所致。

源自總統大選結果的影響，520賴政府將面臨「朝小野大」的政治局勢，立法院在野黨擬議重新討論服貿、貨貿，且陸方持續把ECFA早收清單視為涉台事務的籌碼。

龔明鑫對此表示，並未聽說立院要就服貿、貨貿重新討論，行政院也未討論。他認為，看來已沒有這樣的需要了。ECFA是過去台灣曾為了外溢中國大陸的紅利效果，馬政府時代曾嘗試做到極致，但沒有真正達到目的。

龔明鑫將於520出任行政院秘書長，是準行政院長卓榮泰最先公佈的內閣成員。龔明鑫認為，這個職務是一個跨部會協調的挑戰，從過去五年多同時兼任行政院政委，已就能源轉型、前瞻建設、產業發展等財經議題的財經議題規劃，但新職務畢竟是新嘗試，準卓揆擔任過府、院、黨的所有秘書長，他將因此有很多的學習機會。

他指出，中國大陸如果要釋出善意，放手讓兩岸觀光客交流，是馬上可以做的事。

就在龔明鑫於節目中作出上述說法時，中國大陸國台辦才對外宣告，「將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。」國台辦發言人朱鳳蓮說，儘管目前兩岸交流合作仍然存在一些人為阻力和障礙，但相信，只要兩岸同胞共同努力、排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景。

多個跡象透露出兩岸高層釋出觀光解凍的期待和意願，24日將是一個起點。