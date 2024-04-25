台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，今年第一季總價在1億元以上、整棟透天店面或商廠辦交易共8筆，總交易金額超過72億元，其中又以台達電砸了約47.9億元，帶租約買下「南山瑞光大樓」、「南山立豐大樓」的總交易金額最高；而大同區民生西路兩棟50年以上老透店，則由同一位自然人一口氣買下，共計花費4.09億元。

另外，中正區衡陽路的一處四層樓透天厝，2月交易2.8億元，建物163.34坪、土地48.1坪，使用分區為第四種商業區，前一手買家在2022年11月以2億5680萬元買進，持有不到2年轉手，增值2320萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，中山區位處市中心區位，開發時間較早、交通便捷，區內不乏公司企業總部進駐或中小企業設址，商業活動熱絡，而整棟商用不動產釋出稀缺，雖然「總價高」、「屋齡高」，但是「坪效高」，加上有現成租約，買方購入後可即時享有租金收益，且因完整持有產權，未來還有都更或危老的重建開發價值，更讓這些中古商用不動產的「投報高」，吸引投資者目光。

第一建經研究中心副理張菱育指出，自從去年7月平均地權條例修法上路後，法人購置住宅採許可制，因此不少法人將置產目標從住宅轉向商用型不動產，尤其是精華地段、臨路的整棟商辦或透天店面，擁有產權單一、出租效益高、未來好改建等優勢，在通膨時代之下，成為置產族抗跌保值的投資選擇之一。