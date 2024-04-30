今（30）日KPMG安侯建業會計師事務所主席陳俊光宣布，正式成立畢馬威不動產顧問公司。畢馬威不動產顧問公司也提出對於未來不動產市場的觀點，指出將有4大趨勢，值得關注，包括：都更迎來新折點、都更條例走向成為關鍵，利率上升使得最主要買家金融保險業的投資策略趨於多樣化，高資產淨值家族近年交易總額已首度「超車」金融保險業，及修法活絡REITs、不動產收益走向平民化。

在全球經濟政治局勢不斷變化及國內產業需求增加、稅制改革的背景下，企業在策劃自用和投資型不動產時，必須考慮市場景氣、財務規劃和未來不動產發展趨勢等多方面因素，以有效管理不動產資源，為公司創造更大價值。為積極應對市場變化，KPMG安侯建業聯合會計師事務所集結不動產專家和KPMG全球服務資源，於今日宣布成立「畢馬威不動產顧問股份有限公司」，提供綜合性的不動產經紀和顧問諮詢服務，並結合國際租稅、法律、財務顧問、ESG和會計諮詢資源，為企業提供最佳的市場策略和解決方案。

畢馬威不動產顧問公司總經理陳文正表示，現在房地產市場有結構性且複雜化的趨勢，在這個時間點，成立畢馬威不動產顧問股份有限公司，也是因應市場需求希望整合服務擴大影響力，未來也會與各大商仲合作。

畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恆表示，安侯建業在全球成立很多不動產顧問服務，目前安侯與不動產有關的客戶有三大類，包括：建商、金融保險業、家族企業，未來畢馬威主要提供兩大類服務，即經紀代理、 顧問服務包括都更合建在內。

林昇恆表示，觀察近年不動產市場，三大主力類型客戶，都有變化。首先建設公司方面，開始收購飯店、工廠等舊建物，主要著眼於重建潛力；金融保險業方面，主要大宗不動產為主力，疫情期間以地上權案為主，但現在升息趨勢，已買不到雙北市適當收益率的物件，另外合會物流則是新興標的。

高資產家族方面，疫情前不動產交易金額只有2％，疫情後跳到21％，若加上近幾年買了很多豪宅，就會超過金融保險業，例如去年REITs就買了很多標的。其餘則為傳產業、自用需求。

土地市場方面，六成需求都是建設公司。

現在趨勢及未來關注重點，林昇恆表示，首先，今年趨勢是持續升息，目前已連續三年升息，保險業非常痛苦，找不到東西尤其是雙北市 只能往中南部、及工業、倉儲物流為主。

第二是非常熱門的都更，尤其地震後，都更腳步會加快，但都更條例1998年通過迄今26年，危老重建條例實施則7年，通過件數卻是都更的3倍，明年時程獎勵到期，應不會落日，但政策上希望繼續鼓勵都更危老。

第三，為資產活化，過去以國營事業為主，多出租土地或地上權來活化，最近很多企業客戶和家族辦公室，紛紛考量趁這波行情賣掉，參與都更合建或地上權，我們也會針對不同需求提供服務。