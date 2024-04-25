位於基隆市信六路的富貴市場已有48年屋齡，在2020年被鑑定為海砂屋，基隆市政府也於2021年封閉並廢止使用。去年基隆市政府決定拆除，但因為近年營建相關成本快速成長，拆除費用約需1400萬元，相較先前編列的預算明顯不足，將於5月向基隆市議會提出追加預算。

基隆市富貴市場位於信六路與義二路上，1976年建造，迄今屋齡已有48年。是一座地下一層、地上四層的建築。2020年市府委託專業鑑定，當時便認定其氯離子含量超標近二十倍，市府於2021年3月公告廢止使用。2023年委請台灣省土木技師工會及台北市土木技師工會重新鑑定後，確認其為海砂屋危樓，應予以拆除。

不過近年來營建相關的成本高漲，前市府向經濟部爭取了新台幣400萬元的拆除預算，配合市府自籌款，共編列了733萬元。但近期經過重新評估，整體拆除費用提高到1400萬元左右。基隆市政府產發處將在5月的基隆市議會定期會中，提出追加預算請議會審議。

據了解，富貴市場與鄰房實在太過貼近，甚至鄰房的冷氣室外機距富貴市場外牆不到30公分。也造成拆除的施工難度提高好幾個層級，勢必無法用大型機具進場拆除，只能用人工拆除。

目前市府規畫富貴市場的拆除工程，將從信六路往義二路方向拆除，貼近鄰房部分以手工剝除，避免損鄰。隨著向議會提出追加預算同時，也同步進行發包前置作業，拆除含鄰房鑑定與損鄰保險等，若一切順利，預計在發包後3個月完成拆除。

另外值得一提的是，富貴市場地下室部分因為鄰近基隆港，擔心發生地下湧水事件，因此暫不拆除。後續基地將交還給市府財政處，初步將規畫為里民綠化公共空間使用。

不過因為富貴市場地處基隆市區，且附近的民宅屋齡也都不小，有意與富貴市場透過合併都更重建的方式，進行合併規畫。屆時市府的都更辦公室將可納入考量。