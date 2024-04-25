楊舒婷翻攝

高雄市新興區25日凌晨3時許發生一件車禍案件，46歲卓姓女子疑似精神不濟開車上路，沒想到經過民族二路靠近八德一路口時，猛烈撞擊橋墩，車體零件四散，橋墩的號誌桿也應聲倒下，所幸卓女只有輕微受傷，酒測值為0。

影片中可以看到卓女車速不慢，下一秒路邊鏡頭猛烈晃動，異物四散，原來是卓女撞上了橋墩，猛烈的撞擊導致橋墩損壞、卓女的休旅車車頭全毀，而橋墩的號誌桿也應聲倒落，場面相當混亂。

警方表示，卓女疑似因為疲勞駕駛才釀此次大禍，酒測值為0，僅有右腳踝輕微紅腫無大礙，後續由救護人員送往鄰近醫院檢傷。