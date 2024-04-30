本土天團玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）29日駕車在台中市行駛，不料與切入車道的機車騎士發生擦撞，騎士與後座女子倒地擦傷，就醫後並無大礙，雙方均無酒駕；春風表示機車突然切進來他煞車不及，沒有對錯，對方很客氣，他也會負全責。

春風30日在社群平台報平安：「剛睡醒，大家狂打電話來問我車禍的事，沒事啦！」僅有輕微碰撞，並謝謝大家關心，他接著曬出事故現場的影片，只見車體有些掉漆，但並無嚴重凹陷，「昨天就機車進來，我來不及煞車，親到而已啦，沒啥對錯啦！對方也客客氣氣的，我也會負全責啦！感謝大家啦」。

春風簡單解釋車禍。（圖／春風Instagram）

春風曬出車禍情況。（圖／春風Instagram）

春風晚間發文解釋：「首先我不喝酒，沒酒駕」，行駛路段車輛很多，他沒開快車沒飆車，當時他從外線道切內線道，機車則切外線道再切內線道，他來不及反應才擦撞，有叫警察處理，雙方也有留聯絡方式，他有包紅包給對方去醫院檢查。

對於酸民，春風開嗆：「那些雞X的酸民要講我飆車，還是開改裝車，說我的錯 我也懶得去跟你們哭爸哭母，就只是一個單純的小擦撞，昨天發生的事，我自己都覺得沒怎樣沒講了」。

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