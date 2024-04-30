台1線枋山路段今（30日）早發生一起嚴重車禍，一輛油灌車在上午10時30分，行經北上446公里處，不明原因追撞前方大貨車，消防出動4個分隊前往救護，警方也趕到現場處置，將受傷嚴重的油灌車司機緊急送往枋寮醫院。
這件車禍也造成台一線北上車道完全封閉，南下車道改為雙向通行，部份車輛則進入南勢村繞路行駛，台1線從內獅國小回堵到品味軒餐廳塞車一個多小時，詳細事故原因仍有待警方進一步釐清。
台1線枋山路段今（30日）早發生一起嚴重車禍，一輛油灌車在上午10時30分，行經北上446公里處，不明原因追撞前方大貨車，消防出動4個分隊前往救護，警方也趕到現場處置，將受傷嚴重的油灌車司機緊急送往枋寮醫院。
這件車禍也造成台一線北上車道完全封閉，南下車道改為雙向通行，部份車輛則進入南勢村繞路行駛，台1線從內獅國小回堵到品味軒餐廳塞車一個多小時，詳細事故原因仍有待警方進一步釐清。
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