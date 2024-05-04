高雄市鳳山區今天晚間發生一起車禍，汽機車路口擦撞波及待轉區釀5名騎士受傷，雙方駕駛互控對方闖紅燈各說各話。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市鳳山區今天晚間8點於經武路與建國路口，一輛黑色轎車欲左轉時與對向直行機車發生擦撞，遭撞機車滑行進待轉區「剷」倒4輛停等機車，共造成5人受傷所幸傷勢皆輕微無大礙，至於肇事原因左轉轎車與直行機車各說各話，皆指控對方闖紅燈，警方仍在釐清詳細肇事責任。

由43歲許姓男子所駕駛的黑色轎車，行經經武路北向欲左轉建國路時，於左轉過程與執行的20歲許姓男騎士機車發生碰撞，許男機車一路往建國路待轉區滑行，連帶將停等紅燈的4名機車騎士撞倒，包含許男騎士在內，共造成3男2女受到擦挫傷，所幸經送醫後傷勢皆無大礙。

至於車禍發生原因，許男轎車駕駛指左轉號誌燈已亮起，是許男騎士闖紅燈釀禍；許男騎士則反控直行方向仍亮綠燈，是許男轎車駕駛未依規定轉彎釀禍。

警方表示，雙方駕駛皆無酒駕，詳細肇事原因有待交通大隊依據現場監視器畫面釐清判斷，因車禍發生造成道路壅擠，已派遣多名警力於現場疏導，現場已於晚間9點半完成排除，提醒上路應遵守號誌行駛，行經路口要注意路況維護安全。