國道3號南向164公里、大甲出口匝道處，今天（6日）上午8時，1部大貨車追撞1部自小客車，導致1人受傷，現場車道一度暫時封閉，導致車流回堵，目前已排除，恢復通車，駕駛均無飲酒情形，車禍原因與肇事責任警方調查釐清中。

國道警察指出，當時1輛大貨車與自小客車發生事故，24歲黃姓男駕駛開的自小客車因車故障停於大甲出口匝道，而50歲黃姓男子當時駕駛大貨車疑未注意車前狀況撞擊自小客車而發生事故。

國道警察表示，該車禍事故發生後，短暫封閉出口匝道，車流正常，共造成1人受傷，送至大甲光田醫院。現場於8時40分全面排除，相關肇事經過及肇因研判正由本大隊釐清中。

國道公路警察局第七公路警察大隊在此呼籲： 「 安全距離保持好，養足精神上國道 」;駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停，若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。