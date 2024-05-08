國道1號北向352.8公里處楠梓路段，昨天（7日）晚間近9時發生一起嚴重火燒車死亡車禍，國道警方表示，25歲江姓女子駕駛轎車行經該路段時，疑先自撞外側護欄後橫停於中、外側車道上，遭到62歲陳姓男子駕駛的大貨車追撞，造成2車起火燃燒，江女不幸慘死車內，詳細肇因原因仍待警方進一步調查釐清。

根據高市消防局表示，7日晚間8時57分許獲報，指國道1號北上353.1公里處，發生轎車與大貨車2車追撞後起火燃燒事故，隨即出動8車17人前往灌救，火勢雖於半小時內撲滅，不過轎車駕駛座上，發現一具來不及逃出的焦屍。

國道警察根據車籍查出駕駛為25歲江女，至於江女為何會不慎自撞護欄，慘遭大貨車駕駛追撞，警方仍待進一步釐清，至於車禍事故現場雖造成回堵，事後經拖吊車業者協助後，已排除障礙物，恢復全線暢通。

警方呼籲駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。