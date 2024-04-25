大潤發各店平日就備有常態性生魚片組合，供消費者挑選。（大潤發提供）

台灣人愛吃海鮮，現切的新鮮生魚片更是受到國人的喜愛，大潤發各店平日就備有常態性生魚片組合供消費者挑選，讓饕客們不用跑到傳統市場，也能享受新鮮海味，據大潤發內部數據顯示，銷售TOP3分別為鮭魚、鮪魚、旗魚，經濟實惠的價格深受民眾喜愛。

隨著全台第一尾黑鮪魚的捕獲上岸，也宣告鮪魚季的展開，大潤發看準商機，全鮪魚指定商品滿399元，即贈生魚片壽司9折券，各店也有超大鮪魚鮮切秀，將賣場變身成為漁市拍賣會，其吸睛的鮮切秀吸引大批消費者到店欣賞，大潤發也將提供給消費者現切、現吃、現拍賣的新鮮鮪魚日料。

大潤發年年有餘超值組，特價468元。（大潤發提供）

大潤發表示，為讓消費者能享受到衛生新鮮的生魚片，大潤發培養出「生魚片大師團隊」，駐守各店，每天常態性新鮮供應10多種盒裝生魚片組合，業績逐年攀升，鮪魚季的到來，大潤發於各店推出鮮切秀，預計單店來客數能增加3000人，帶動業績20%的成長。

大潤發自1996年起，於鮪魚季檔期年年舉辦鮮切秀，場場皆吸引上百民眾圍觀，今年更於4月27日起擴大於各店盛大舉辦。每場預計將有60公斤的大鮪魚，由專業日料師傅大刀現切。