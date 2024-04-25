中國信託投信表示，儘管美國經濟表現仍為穩健，通膨依然僵固，但仍未改緩步降溫趨勢，目前市場普遍共識為美國聯準會（Fed）最慢將於下半年啟動降息，預期債券殖利率將維持較高水位更長一段時間，投資等級債券因殖利率仍具投資吸引力，為投資人創造高殖利率布局機會。

中國信託投信汲取千億級規模、月配息機制的中信高評級公司債（00772B）經驗，以及操作聚焦可轉債的基金經驗，今年推出主打「核心-高評級債＋衛星-增益工具」的中國信託高評級策略收益債券型基金（本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），被市場稱為「中信高評級公司債（00772B）兄弟檔」。該檔基金核心聚焦在高評級債券，囊括國際級產業龍頭，不僅違約率較低，且體質相對強健，並搭配增益部位，透過三大債種BBB債、非投等債、可轉債有望點亮收益，且由專業經理人主動式操盤，有望靈活應對盤勢變化。

另外同天開募的還有中信優息投資級債策略（00948B）（本子基金之配息來源可能為收益平準金），為國內首檔10元計價的債券ETF，追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，其成分股納入ESG篩選標準，為投資人層層把關優質投資標的，並搭配月配息、平準金機制，不僅讓小資族更容易參與，每月配息機制亦讓投資人在資金運用上更靈活、更穩定。

中國信託投信表示，目前正處於停止升息及等待降息的階段，基於債券價格低、殖利率佳，仍是進場存債的好時機，建議投資人在債市多頭趨勢不變下，可選擇投資等級債進行配置，可趁此次募集期間，為自己創造靈活的現金流，逐步累積資產，提前卡位未來利率政策轉向後的投資契機。