展望後市，巴斯夫表示，第一季全球化工行業略有復甦，成長速度顯著高於整體工業生產，這是因為客戶產業對其非常低的庫存做庫存補充。預估2024年全球國內生產總值成長2.3％，工業生產成長2.2％，化學品生產成長2.7％，布蘭特原油平均價格為每桶80美元；巴斯夫 2024年業績預測保持不計特殊項目的息稅、折舊及攤銷前收益為80～86億歐元之看法。

巴斯夫第一季銷售額下降主要受到價格顯著下跌影響，不利匯率因素也對所有業務領域的銷售額下降產生影響。其中，化學品、材料、營養與護理和工業解決方案業務領域的銷量均顯著成長，對銷售額帶來正面影響，彌補農業解決方案和表面處理技術業務領域銷量下滑。

巴斯夫指出，營養與護理、材料、工業解決方案和化學品業務領域的不計特殊項目的息稅、折舊及攤銷前收益均有所增加，有一些業務領域成長顯著，主因固定成本降低及銷量帶來的利潤增長。農業解決方案和表面處理技術業務領域不計特殊項目的息稅、折舊及攤銷前收益較去年同期則有所下降。

巴斯夫認為，全球經濟發展仍存在不確定性，對2024年業績表現的預測保持不變，集團不計特殊項目的息稅、折舊及攤銷前收益為80億～86億歐元；自由現金流為1億～6億歐元；二氧化碳排放量將在1,670萬噸至1,770萬噸間。

巴斯夫全球約有112,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域。2023 年巴斯夫全球銷售額為689億歐元。