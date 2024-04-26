漢諾威工業展為全球歷史最悠久、規模最大的工業展，是買主尋求新技術、產業趨勢、找尋解決方案的指標展會。根據德國工商會(DIHK)最新的經濟調查，德國雖面臨能源價格上漲、年輕人才短缺等問題，不過出口情況持續改善。今年的產業趨勢聚焦在領先的AI科技、機器學習、碳中和製造、能源技術及氫能燃料。包括五大主題館，工業自動化、工業零組件及解決方案、數位生態系、能源解決方案及未來樞紐科技。本屆開幕邀請德國總理奧拉夫蕭茲(Olaf Scholz)、合作夥伴國挪威首相，與歐盟委員會主席擔任貴賓，現場包含領先企業CEO及超過2000名的政商名流共襄盛舉。

台灣館本次參展商陣容包含成立近一甲子的通用矽酮，生產各類矽膠製品並提供客戶多元化的矽膠品解決方案，以ISO/TS16949、ISO9001及ISO14001為品質做把關，可應用於工業電子、汽車、消費電子、醫學等領域，產品受美國、德國及韓國知名大廠青睞。

此外，今年首次參加展覽的大同大學-智慧物聯網研究中心，致力於研發各式物聯網場景應用，包含智慧工廠、機器學習與智慧電網等，並提供解決方案。該中心規畫明年設立新創公司，因此本次參展除了作為在業界的處女秀，更是提前拓展商業人脈的重要管道。開展2天即累積20家業者詢問，其中德國貿易商V商展現極大興趣，希望能將其環境偵測物聯網導入智慧居家應用。