0403大地震造成花蓮縣重大災情，為加速災後復原，內政部長林右昌表示，今日下午由行政院副院長鄭文燦跨部會召開「0403地震災後復原重建方案 」研商會議，中央在0403花蓮大地震過後，持續協助地方政府並投入各項資源，以加速辦理災後復原及家園重建等工作。

鄭文燦在會上指示，經統整台北市、新北市、桃園市、基隆市及花蓮縣紅黃單件數，概估可能有100棟建築物的需求，同時將弱層補強補助由原先每件最高450萬元提高至1500萬元，以不超過總經費85％為限。

此外，內政部國土署已與國家地震工程研究中心合作組成弱層專案辦公室，進行花蓮縣現地勘查，並在4月11日至20日間偕同花蓮縣政府辦理10場說明會，透過面對面方式向民眾說明補助措施內容，現已有2社區表達有意願申請，後續將由專業技師協助辦理讓受災民眾能夠早日恢復正常生活。

林右昌表示，0403花蓮大地震過後，全台已拆除的危險建築物或圍牆、建築裝飾等共計10件，其中花蓮占多數，共有9件，另有4件拆除中。為使災後民眾在毀損住宅之修繕或重建過程中，能有安穩住所，政府會整合跨部會資源，其中內政部將負責租金補貼、重建住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等居住安置、重建復原工作。另經參考目前紅黃單統計戶數，租金補貼部分，由原先規劃的1200戶擴大補貼名額至1900戶，以照顧每一位受災民眾的居住所需，目前花蓮縣政府已受理552件。

內政部統計，截至4月24日止花蓮縣租賃及仲介公會已累計協助媒合38件受災戶租屋，後續將提供受災民眾每月租金補貼。另在協助短期安置部分，政府已同步協調當地旅宿業者，經交通部觀光署初步調查花蓮縣已有125家及1200間房，可提供近2000人的居住選擇。後續將採取定額方式補助旅宿業者，讓受災戶免費入住。相關補貼方案所需經費將從住宅基金、財團法人賑災基金會及民間善款支應。

林右昌指出，災後至今投入建築物毀損評估之建築師及專業技師已超過400餘位。各地方政府彙整民眾來電請求評估的建築物，截至4月24日為止，花蓮縣、臺北市、新北市、基隆市及桃園市等地電洽請求評估最多，勘查總數有2071件，經過專業人員現地仔細察看受損情形，確認為紅單的有75件、黃單150件，無須張貼危險標誌件數1817件，目前仍依民眾請求持續評估中。

林右昌補充，後續如經綜合評估需重建者，若屬透天或產權單純的建築物，建議可依照危老條例向花蓮縣政府申請重建；而集合住宅或產權複雜的建築物，則可輔導依都市更新方式進行重建。

林右昌最後表示，災後重建工作將持續進行，並與受災民眾進行溝通及提供各項重建家園之協助。此外，民眾若對建築物結構有疑慮，也可上網「私有建築物弱層補強專案辦公室」(https：／／privatebuilding.ncree.org.tw／pmo／)諮詢或電洽(02)6630-0237(週一至五，9時至18時)，將有專人免費至社區說明。

有關花蓮縣0403地震災戶租屋需求相關諮詢專線：花蓮縣政府地政處03-8227-171＃473、474(呂小姐)；花蓮縣租賃公會03-8322-135(許先生)；花蓮縣仲介公會03-8561850(吳小姐)；房屋結構安全性能評估檢查，也可上網「都市更新入口網-危老重建專區」(https：／／twur.nlma.gov.tw／zh／theme／main／6)或電洽花蓮縣政府建設處使用管理科 03-8230-510。