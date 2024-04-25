台股近期行情波動，時常暴漲暴跌，非科技股較具穩定的避風港特性，此時吸引眾多法人注意，觀察視陽與晶碩走勢，不難發現最近已開始獲得國際資金進駐，且股價有逐步墊高之勢。視陽25日上漲4.76％、收253元；晶碩漲幅更高達6.67％，終場收520元。

花旗環球證券認為，隱形眼鏡雙雄第一季挾產品組合優化，以及產能利用率提升，加上透過去瓶頸維持更好的效率，毛利率表現將會相當強勁。

就第一季獲利預期來看，花旗環球研判，視陽與晶碩獲利均可望較市場共識高出8％～9％，考量毛利率亮眼與季節性表現，短期將激化隱形眼鏡族群指標股氣氛轉佳，帶動股價進一步走強。

法人指出，根據視陽經營管理階層線上法說觀點，矽水膠彩片產品推出後，終端銷售不錯，目前產能利用率滿載且供不應求，視陽規畫第二季彩拋月產能將由目前的700萬片，擴增至1,000萬片，相當於較2023年底的500萬片倍增。

晶碩方面，花旗環球證券指出，儘管隱形眼鏡OEM廠的激烈競爭依然令人擔憂，但是，隨效率提升加上規模優勢推升毛利率向上，花旗環球一掃先前的悲觀看法，對晶碩觀點轉趨正面，投資評等由「賣出」調高為「中立」，並預料，矽水膠產品將會是晶碩下一個營運催化劑，2025年會有較明顯貢獻。