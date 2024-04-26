近年來，由於美中貿易戰持續緊繃、產業鏈重組及地緣政治影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，其中因地理位置及勞動力充足吸引外國人直接投資，櫃買中心積極推廣臺灣資本市場及協助海外臺商發展，為協助東南亞臺商連結臺灣資本市場，此次首度以越南臺商聚集的平陽省及同奈省作為說明會舉辦地點，希望能貼近當地企業，提升其瞭解臺灣資本市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，越南臺商因地緣政治產業鏈重組產生機會之同時，又面對更多市場參與者之競爭，在此情況下，多有招募優秀人才、擴增產能、技術升級或永續轉型的需求，如何尋找有效的外部資源以維持自身競爭力，臺灣資本市場將是理想的奧援，透過櫃買市場提供合理的本益比與活絡的市場週轉率，可有效率的募集資金，另可提升企業知名度與公司價值、吸引優秀人才，協助越南臺商掌握機會及因應挑戰。櫃買中心主板市場已有821家企業掛牌，海外第一上櫃公司計有29家，其中11家之營運地含括東南亞地區，而越南是海外臺商主要聚落國家，當地臺商發展多已有一定規模，具備來臺上櫃潛力，期許不久的將來能陸續看到來自越南的優質臺商成為櫃買家族成員。

櫃買中心此次活動以「企業全球化布局，前進臺灣資本市場」作為說明會主題，分別從資本市場、企業永續、企業回臺上櫃案例分享及相關法律議題等面向，提供越南臺商提升企業軟硬實力的解決之道，獲得與會企業熱烈迴響；此行亦實地拜訪當地從事家具、醫療設備、運動鞋及動力系統製造等企業，未來將持續積極推動東南亞企業來臺上櫃，除提供海外優質企業進入臺灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。