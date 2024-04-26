傳統淡季及終端消費需求疲弱，嘉聯益今年第1季合併營業收入為15.79億元，年減15.53%，營業毛損為3.31億元，優於去年同期營業毛損5.21億元，營業毛損率為20.95%，年增6.88個百分點，營業淨損為6.16億元，亦優於去年同期營業淨損8.54億元，單季歸屬於母公司業主淨損為5.4億元，優於去年同期虧損8.61億元，單季每股淨損為0.96元。

嘉聯益表示，第2季營收有望較第1季微幅成長，公司持續落實精實管理，努力減少虧損，希望今年整體營運較去年改善。

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