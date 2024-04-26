歐洲央行已明確表示，在通膨回落到略高於2%之後，將在6月開始降低借貸成本。但投資者已開始懷疑，央行繼續走這條路的決心。

典型鴿派的義大利央行行長帕內塔，他說明了提前開始、並小幅降息的情形，指如果通膨又抬頭，則可以暫停降息。

帕內塔在歐洲央行的一場會議上表示：「及時採取行動將使歐洲央行能夠靈活地、採取逐步的和小幅的(降息)行動」。

「小幅降息將抵消需求疲弱的影響，而且，如果通膨上升的衝擊在此過程中出現，歐洲央行可以暫停降息」。他同時指出，大幅降息可能損害歐央的信譽。

交易員將帕內塔的言論解讀為：支持在6月降息25基點(1碼)，以及隨後在7月的會議上再一次小幅降息。

帕內塔認為，在降息問題上猶豫不決，會阻礙企業投資，進而妨礙企業生產力，讓它們相對於全球競爭對手處於不利地位。

他說：「從現在開始，我們必須要衡量貨幣政策過於收緊的風險。他還指出，通膨預期已經圍繞在歐央的2%目標，自我持續的通膨螺旋發生的可能性很低。