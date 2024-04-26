夏嫌等14人被依刑法詐欺、妨害自由、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送新北地方檢察署偵辦。。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

23歲夏姓男子等人於臉書刊登有工作職缺廣告，誘引缺錢被害人提供名下帳戶，再以囚禁方式控制，他更與多個「假投資股票」詐欺機房結盟，以假帳面股票取信被害人持續投資，等贓款入帳，提款車手將錢提領一空後才放人，初步清查遭詐騙共22名被害人，詐騙金額超過約1千萬元。

刑事警察局南部打擊詐欺犯罪中心與新北市政府警察局土城分局於前年獲報，有犯罪集團於臉書刊登高薪工作職缺廣告，1名年約40歲吳姓男子提供名下帳戶後，竟被帶走囚禁監控，直到3天後才被釋放，事後報警整件事才曝光。

專案小組溯源向上追查，發現主嫌為23歲夏姓男子，他更與多個「假投資股票」詐欺機房結盟，以假帳面股票取信被害人持續投資，同時夏嫌取得求職被害人帳戶供詐欺集團使用，等贓款入帳，提款車手將錢提領一空後才放人，共有1男4女曾受害。

全案經執行4波查緝掃蕩，於今年3月查獲夏嫌，另有多名車手、監控手等14人到案，並查扣筆記型電腦、手機、毒品彩虹菸、鎮暴槍、82顆鋼珠彈、現金2萬2000元等相關證物，初步清查有22名被害人，詐騙金額超過1千萬元，全案將夏嫌等14人依刑法詐欺、妨害自由、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送新北地方檢察署偵辦。