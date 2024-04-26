展望第二季，聯發科預期第二季營收以美金對台幣匯率1比32計算，將在1214億至1335億之間，與第一季相比，約持平至下滑9%，較去年同期增加24%至36%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為30%±2%。
蔡力行表示，聯發科預期第二季營收將較去年同期強勁成長，與第一季相比則呈現持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節奏；同時，第二季的電視和運算裝置營收預期將持續較第一季成長，電源管理晶片在各應用的需求也將在第二季復甦。
聯發科(2454)今(26)日舉辦法說會，第一季營收超越財測高標，主要來自優於預期的手機、寬頻和電視客戶庫存回補需求。展望第二季，副董事長暨執行長蔡力行表示，有鑑於手機出貨回到正常節奏，故預期營收季持平至下滑9%，但仍會較去年同期明顯成長。
展望第二季，聯發科預期第二季營收以美金對台幣匯率1比32計算，將在1214億至1335億之間，與第一季相比，約持平至下滑9%，較去年同期增加24%至36%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為30%±2%。
蔡力行表示，聯發科預期第二季營收將較去年同期強勁成長，與第一季相比則呈現持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節奏；同時，第二季的電視和運算裝置營收預期將持續較第一季成長，電源管理晶片在各應用的需求也將在第二季復甦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。