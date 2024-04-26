展望第二季，聯發科預期第二季營收以美金對台幣匯率1比32計算，將在1214億至1335億之間，與第一季相比，約持平至下滑9%，較去年同期增加24%至36%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為30%±2%。

蔡力行表示，聯發科預期第二季營收將較去年同期強勁成長，與第一季相比則呈現持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節奏；同時，第二季的電視和運算裝置營收預期將持續較第一季成長，電源管理晶片在各應用的需求也將在第二季復甦。