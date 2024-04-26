京元電子代子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.公告出售其全部持有之京隆科技(蘇州)有限公司92.1619%股權，預計交易金額為人民幣48.85億元，約為新台幣217.15億元，讓與King Legacy Investments Limited、Dense Forest Limited、LePower (HK) Limited、Anchor Light Holdings Ltd.、Cypress Solaia Venture Capital SPV、VK Global Investments Limited、蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥)、通富微電子股份有限公司、蘇州欣睿股權投資合夥企業(有限合夥)、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業(有限合夥)等公司。

近年來由於地緣政治對全球半導體供應鏈版圖的衝擊及美國對大陸半導體產業科技的限制及貿易實體清單與若干產品禁售的措施影響，半導體製造在大陸地區的生態環境產生變化，市場競爭日趨嚴峻。京元電子公司充分考量京隆科技公司所處的環境，並衡量京元電子公司未來營運發展成長策略規劃和財務資源長期做更有效之運用，董事會作出此時退出大陸半導體製造業務的決議。

京元電子透過100%持有KYEC Investment International Co., Ltd.及KYEC Technology Management Co., Ltd. 投資KYEC Microelectronics Co., Ltd.間接持有京隆科技(蘇州)有限公司(簡稱京隆科技公司)92.1619%股權。此次出售後，京元電子公司間接持有京隆科技公司之股權降為0%。預估扣除長期投資成本及相關稅賦等影響後處分利益約為新台幣38.27億元，每股盈餘增加約3.13元，以及每股淨值增加約3.23元。本交易尚需取得相關主管機關之核准，依法登記或備案後，預計將於第三季底前完成交易。

有鑑於科技發展快速，終端行動裝置、汽車、物聯網、高效運算(HPC)及人工智慧(AI)軟硬體產品規格複雜度躍升，全球大客戶產品質地已改變且需求跟著時間在賽跑，京元電子公司在營運發展策略上將集中資源投入台灣半導體製造供應鏈，並與客戶及供應商密切合作，強化無晶圓廠(Fabless)先進製程產品的測試服務和獨立整合晶圓廠(IDM)加大委外代工的訂單，創造營收及獲利的更高成長空間。

本次出售長期投資交易金額扣除相關稅賦等影響後的淨現金流入約為新台幣166億元，資金匯回台灣後，資金運用除了加快建置廠房設備，充實營運資金外，將投資於更高階的測試技術研發及擴充高階測試設備，以因應AI、HPC等市場之強力需求，京元電子公司亦已於周五董事會決議通過提高113年度之資本支出自新台幣70億元至122.81億元。同時也將此次處分資產所取得之資金提撥約36.68億元，分別於民國114年及115年各加發現金股息每股1.5元以回饋股東，另將不排除與國內外上、下游、同業策略合作，共謀台灣半導體產業在全球的更佳茁壯發展機會。

京元電子民國111年度及112年度個體財務報告營業收入分別為新台幣276.19億元及240.06億元；營業毛利率分別為34%及33%；營業利益率分別為24%及22%；京隆科技公司獲利對京元電子公司合併報表之每股盈餘貢獻度分別為1.06元及1.13元，其營業收入金額約90%皆為大陸地區當地客戶，客戶結構與母公司重疊比例不高，相互競爭情況低。