送禮，其實也是一門學問，想給重要的客戶或親友送上一份特別的禮物，該如何挑選呢？朱彤苑-滋補禮品強調，送禮有幾個重點，必須要兼具大方與藝術質感，禮品美味又富含寓意，方便烹煮闔家皆宜。融合上述特點，只要加入會員最低400元起，就可以送出澎湃大禮，滿滿的心意滋補情誼。朱彤苑預告，高雄旗艦店將於6月中開幕！

朱彤苑首波推出的四款禮品，包裝特色獨具魅力，每一款都蘊含著品牌獨特的設計風格和口味特色。其中，粽橫天下、無往不利的荷香麻油鴨米糕，以及諸事圓滿、順心如意的極品腿庫香筍煲等，都是精心挑選的滋補食材，讓送禮更加有意義。

品牌故事中描述了朱彤苑-滋補禮品的理念，每份滋補禮品都源自於人情款待，如同在光影交織的花園中，陽光透過樹蔭，為生活增添亮麗色彩！

朱彤苑-滋補禮品的包裝設計，邀請知名書畫藝術家特別繪製，富含典雅的書畫藝術，象徵送禮者的祝福意象，讓送禮者的心意通過禮物傳達到最深處；除了禮品的精緻包裝和口味特色外，朱彤苑-滋補禮品還提供便利的烹飪方式，可輕鬆享受美味的滋補料理。6月中，高雄旗艦店即將開幕，加入官方Line＠即可獲得最新消息！