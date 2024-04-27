經典「潮州香粽」以鎮店老滷調味，連年賣破上萬顆，單顆售價220元，6入優惠價1288元。（潮品集 潮州餐廳提供）

今年首度推出的新品「肝菌梅膏肉排藜麥粽」，結合潮式特色梅膏醬，主打潮式創新風味，單顆售價220元，6入優惠價1288元。（潮品集 潮州餐廳提供）

「松茸極品四寶粽」是老饕過節指定款，包裹整粒鮑魚、上選烏參、豐潤花膠及瑤柱等多種豪華海味，單顆售價1880元，適合端午聚會分食。（潮品集 潮州餐廳提供）

母親節還沒到，端午粽子促銷提前開始，台北東區知名的潮州餐廳「潮品集」及其子品牌「潮品集．潮坊」，因應端午節，祭出多款美味粽禮，包括連年銷售破萬顆的「潮州香粽」、用料奢華的重量級「松茸極品四寶粽」，還有今年首推的創意新品「肝菌梅膏肉排藜麥粽」，3款獨門潮味的應景美食，每顆定價220元起，5月1日起至6月9日開放搶購。「潮州香粽」和「肝菌梅膏肉排藜麥粽」6入每組原價1320元，早鳥優惠價1288元起；另有不同粽禮的搭配組合，最低享有85折優惠；購買任一組粽禮，可享XO醬雙瓶裝原價8折的加購優惠。

「神旺潮品集．忠孝店」、子品牌「潮品集．潮坊」，集結過往熱銷粽禮及今年由點心主廚黃義仁領隊研發的創意粽，推出一系列端午節慶商品「粽磅回歸」。系列商品中，首推獲獎無數、最受青睞的「經典潮州香粽」，其以潮州料理中的代表菜餚「滷水」為調味，讓糯米浸泡於經年累月吸飽藥材、食材香味的精華滷汁，再拌入紅蔥、金鉤蝦、花生，賦予米粒鹹香好滋味。為了講求口味的一致性，餡料豬五花也同樣以「潮品集」鎮店之寶的潮州老滷汁滷至軟嫩入味，搭配飽滿肥厚的北菇，佐入香氣濃郁的特選瑤柱與油潤鹹蛋黃，好滋味連年熱銷上萬顆，單顆售價220元，6入優惠價1288元。

今年首度推出的新品「肝菌梅膏肉排藜麥粽」，餡料特選去骨豬腩排，搭配潮州特有的梅膏醬一同拌炒後，加入牛肝菌及菇類，包裹進富有口感、黏性佳的長糯米，並拌入瑤柱及藜麥，豐腴的肉汁與藜麥的淡雅香氣絲毫無違和，口感層次豐富。「肝菌梅膏肉排藜麥粽」單顆220元，6入優惠價1288元。5月31日前預購「潮州香粽」、「肝菌梅膏肉排藜麥粽」，可享原價3組以上95折，10組以上9折、30組以上85折的好康。

另一款「松茸極品四寶粽」，用料豪華大器，1顆可供4人的小家庭食用，超巨份量絕對稱得上奢華「粽」量級美食。碩大的廣式裹蒸粽集合海陸高檔食材，吃得到整粒鮑魚、上選烏參、豐潤花膠及瑤柱等4種豪華海味，並嚴選矜貴的松茸取代魚翅，更符合環保「食」尚，奢華用料如同百寶箱般令人驚喜。

品牌透露這款「粽」量級的「松茸極品四寶粽」，美味祕訣除了精選食材外，繁複的烹製細節和調味更是關鍵。珍貴的鮑魚需先歷經悉心泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮至軟嫩入味；而厚實脆口的烏參則需耗時5天反覆泡、發、洗，再以高湯、蠔油燜燉，將味道扣入；花膠同樣需要先以上湯扣燉久時，方能一同入餡。

除了餡料下功夫，粽米也很講究，糯米以招牌老滷浸泡入味，拌入絕佳比例的綠豆仁增添口感與豆香，佐以油潤鹹蛋黃、潮州菜脯碎、金鉤蝦、栗子、及紅蔥酥，再以香氣特殊的麻竹葉與荷葉雙層包裹，蒸上2.5小時，方能讓米粒浸潤於餡料的鮮甜美味中。一口入嘴，滿口奢華，並帶有兩種粽葉的怡人香氣。「松茸極品四寶粽」單顆裝1880元，3組以上原價95折，10組以上享原價9折優惠，用料豪氣送禮有面子。