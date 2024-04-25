漢來美食2024年首季自結合併營收16.79億元，季增達28.29％、年增達29.61％，連2季創高，主要受惠台北漢來大飯店館內餐廳於去年第四季開出，在展店效益及餐飲需求持續暢旺帶動下，持續挹注營收成長動能。

漢來美食表示，台北漢來館內的大型宴會廳、「島語」自助餐廳及「東方樓」頂級粵菜餐廳均已開始獲利，第二季雖為傳統淡季，但母親節為聚餐需求高峰，旗下自助餐品牌假日訂位已全滿，中餐廳訂位亦達5～6成。

漢來美食旗下「漢來海港」宣布推出「巧遇甜點季」，邀請日本米其林星級主廚昆布智成客座推出為期3周的創作甜點。同時，因應粽子送禮市場擴大，旗下餐廳今年持續推出多款粽子組合，銷售目標達1.5萬組，營收上看1500萬元、成長近20％，衝刺淡季營運動能。

展望後市，漢來美食持續推進展店計畫，其中「溜溜」酸菜魚4月於桃園中壢開出北台灣首店，下半年規畫再進駐遠百竹北店及南紡購物中心開出2家，今年營收有望倍增，7月則規畫進駐高雄統一夢時代，開出「上菜」片皮鴨專賣店。

不過，受到缺工問題影響，漢來美食原定在台北漢來大飯店開出的高價鍋物及牛排館，已決定委外經營，目前已有洽談對象，最快可在第三季開幕。原預計年底進駐大巨蛋SOGO CITY的「島語」自助餐，因施工進度落後，恐延後至明年第三季後才會開幕。

至於位於遠百SOGO敦化館的「漢來海港」敦化店，由於建物已易主、新業主規畫申請督更改建，漢來美食預計將在2025年底租約到期前結束營業，後續將持續尋覓合適地點，開出升級版新據點。