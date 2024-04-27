北投士林科技園區T17、T18地上權案爭議延燒，民眾黨立委黃珊珊今天在臉書公開北市府公文，內容顯示T17、T18權利金底價分別為21億、14億。（摘自黃珊珊臉書／楊亞璇台北傳真）

北投士林科技園區T17、T18地上權案爭議延燒，民眾黨立委黃珊珊今天在臉書公開北市府公文，內容顯示T17、T18權利金底價分別為21億、14億。（摘自黃珊珊臉書／楊亞璇台北傳真）

北投士林科技園區T17、T18地上權案爭議延燒，民眾黨立委黃珊珊今天在臉書公開北市府公文，內容顯示T17、T18權利金底價分別為21億、14億元，她強調「地上權底價都公開招標的，公開洩密，何需洩漏底價，有心人不必再抹黑了！」

黃珊珊說，經濟跟你想的不一樣，誰的條件比較好，市場機制會給出答案。

她表示，一街之隔的T17、T18如果基地條件與T16差不多，權利金不僅比較低，也無須準備投資計畫書，正常來說，大家應該一窩蜂去競標T17、T18啊，怎麼反而有4家廠商要競爭投標門檻較高、權利金也較高的T16？而T17、T18卻只有1家來投標？這不是違反一般大眾的基本認知嗎？還是這群參與競標者失去了理性？

黃珊珊指出，這群評論的媒體或名嘴，難道會比廠商更懂得「投資」嗎？還是只是為了攻擊柯文哲而使用違反經濟原理的話術？

她說，過去外界有時會質疑標案綁定投資計畫書，可能招標單位會透過評選方式去「內定」給特定廠商，所以在未弄清楚情況前，廠商都會先觀察看看。至於價格標就是「一翻兩瞪眼」，不僅「底價公告」讓競標者知道價格門檻，最後「價高者得」更是天經地義。

黃珊珊指出，今天多家廠商來參加「投標門檻較高」、「權利金較高」的T16，還得透過評選程序才能取得最後價格競標的資格，這不就很清楚地證明這些廠商相信柯市府的標案是場公平的競爭機制。

黃說，而「投標門檻較低」、「權利金較低」、毋須透過評選程序即可參與價格競標的T17、T18，反而廠商興趣缺缺，只有一家來投標，這豈不是狠狠打臉那些號稱T17、T18與T16條件差不多的「專家」，市場機制明白的告訴你，經濟行為跟你想的不一樣，因為只有廠商自己很清楚什麼叫做兵家必爭之地。

黃珊珊表示，如果今天T16標案只有一家投標又得標。市府還得特別去解釋為何設定地上權案要綁定投資計畫書？是否已有內定廠商？詭異的是，現在反而一堆媒體與名嘴去質疑一翻兩瞪眼、價高者得的T17、T18標案？只因為剛好是新光人壽得標，「政治語言干擾經濟行為，昭然若現啊！」

黃珊珊也酸，假設T16標案只有一家投標、又剛好是新光人壽得標，外界會大大質疑是否透過投資計畫書的評選程序「量身訂做」或「內定」給特定廠商？這時可能跳到黃河也洗不清了。她呼籲少一份政治、多一分經濟，台北的經濟發展要靠大家一起來努力！