民眾黨主席柯文哲在台北市長任期內，將北投士林科技園區T17、T18地上權標給前民眾黨立委吳欣盈家族「新光人壽」，還在市長室會議中拍板讓T71、T18地上權「免提投資計畫」。台北市議員簡舒培24日貼出當時會議紀錄，直指是柯文哲拍板放寬開發限制，疑為財團開方便之門。媒體人張禹宣質疑柯市府有內鬼洩漏機密行程。美麗島電子報董事長吳子嘉則爆醫療園區綁標內幕，強調如果柯文哲有洩漏底價，一定被收押。

張禹宣25日在《董事長開講》節目表示，到底為什麼簡舒培會知道柯文哲有這個行程？因為這不是公開行程，它是機密行程；然後第二件事情，到底聊了什麼？能知道柯文哲聊了什麼的，只有貼身的、機要的，其餘人等，新光人壽不可能講，元大也不可能講。

張禹宣強調，「這代表一件事情：柯文哲內部，有現職的人（吳子嘉：留在市府的啦）、留在市府的，要跳船，要害死柯文哲！內鬼，有內鬼嘛！」吳子嘉提到，因為柯文哲沒有把所有人帶走，先問一個問題：誰爆料給簡舒培、柯文哲洩漏底價？這個是核心問題。同樣的案例，高虹安會被起訴，就是她的助理咬她。那這個人如果出來作證，柯文哲確實有洩漏底價的話，那柯文哲一定收押！「上次反同樣案子的人叫陳明文。」

吳子嘉舉簡舒培臉書揭露的公文內容質疑，為什麼要有衛生局黃世傑局長？市政府賣地，要衛生局出來幹嘛？他要搞醫療專業園區！所以要有黃在現場，「為什麼？因為標不出去啊！標不出去、他綁標，你知道嗎？」他綁一個醫療專業園區，就沒有人來標，「所以黃珊珊說謊！」

「黃珊珊公開說謊！」吳子嘉指出，第一次、第二次標不出去的原因，不是因為價錢過高、不是因為量體過大，通通不是，因為你綁了一個醫療在裡面，為什麼？「我曾經擔任過康寧醫院的執行長，整個雙北的醫療叫作什麼？醫療資源過剩嘛！」過剩的情況之下，你在台北市又要開一家醫院？怎麼可能會有人來標？要花幾百億、上千億，怎麼可能？所以第一次、第二次標不出去的時候，柯文哲特地設立了一個規定。

「要開醫院嘛，綁標嘛！他為什麼要去找新光，因為新光有醫院，他要綁資格標嘛！」吳子嘉認為是如此，到了2021年3月3日這天，公文後面說，為應長期產業發展保有彈性，「不限制產業類別！開始把醫院取消掉了！（張：那大家都可以來標？）我就不懂啊？所以叫調查局來查啊！」