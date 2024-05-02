民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期深陷京華城、北士科、台智光爭議，還被北檢列為「他字案」被告，而民眾黨立院黨團總召黃國昌在立院打出高聲量，但對柯卻未出手相助，引發外界猜疑兩人關係。對此，媒體人張禹宣認為，柯文哲無法容忍民眾黨黃國昌成為民眾黨的一人政黨，而黃近日因蔡柯會「喬NCC人事」怒嗆蔡英文，這會斷了柯文哲跟蔡英文的線，害死柯文哲！

媒體人張禹宣昨（1日）在政論節目《關鍵時刻》指出，對於柯文哲深陷三大案爭議，黃國昌只說不予置評，忙著在立法院當《阿凡達》的納美人，恨不得自己身上越藍越好，在國民黨旁邊當小弟，但是黃的行為完全不符合柯的利益，且顯然現在的民眾黨立院黨團都是聽黃國昌、而非柯文哲的話。

張禹宣也指出，柯文哲先前說過「流量不能集中在一個人身上，這對民眾黨發展不好」，但其實意思是說，流量可以集中在柯文哲身上，但集中在黃國昌身上就有問題，所以柯文哲拋出民眾黨立委可以各自投票，就是因為民眾黨在立法院出現黃國昌這另一股力量。

「黃國昌也沒有對柯文哲有客氣！」張禹宣指出，黃過去講到柯文哲言必稱「柯主席」，但是近期直播中與網友討論活動時，被問到要不要邀請柯文哲，黃國昌卻笑說「叫柯文哲拿一根蔥」、講完還自己笑得很開心，當時直播人數有一萬五千人、柯只有兩千多人。張解讀，黃國昌應該是想講「比流量、比立法院，你柯文哲是哪一根蔥」。

對於黃國昌怒嗆總統蔡英文與柯文哲會面時喬NCC人事，張禹宣也分析，柯文哲在會面後沒有把事情講出來，顯然是希望能夠按照「藍營2席、綠營1席、白營1席」的比例分配新任NCC委員，而且柯文哲現在在政壇的唯一浮木就是蔡英文，「黃國昌把NCC砸了、把蔡英文的線也砸了，這是要把柯文哲害死！」