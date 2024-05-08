總統蔡英文即將在520正式卸任，近日傳出蔡可能會特赦涉貪的前總統陳水扁，並以聲請沒收扁家被扣案的11億元不法所得方式，降低社會衝擊。前立委蔡正元強調，如果沒有陳水扁的提拔，蔡英文沒有機會到今天的地位，所以她讓周刊放出消息，觀察社會的風向，沒太激烈就端出來。

「周刊敢報導，一定有所本的！他是她的馬仔耶，靠她吃飯的！他如果報導不實，會被宰了！」蔡正元8日在《大新聞大爆卦》節目表示，所以倒過來想，這是蔡英文的意思，然後請周刊先放個訊息，看外面反應怎麼樣？

蔡正元指出，如果外面反應尚可，那就順水推舟，蔡英文就會端出特赦案，因為這是她的職權，我們也沒有什麼話好說。不過從8日到20日剩下12天，照道理來講，這段時間不應該有什麼人事案，不應該有什麼重大的事件，就是看守總統？「可是你要知道，蔡英文非凡人！」

「她的權力一定要掌握到一分一秒，要用得乾乾淨淨！就像我們榨果汁一樣，要榨到那個水果連渣都沒有！」蔡正元強調，她的權力慾望跟一般人不一樣，所以她會運用這個權力，來討好阿扁、或討好阿扁後面的那一群人。

主持人馬千惠說：所以這個案子在秘密進行？「可能是吧，因為陳水扁動不動就說：蔡英文妳答應過我的！他講過一兩次對不對？」蔡正元提到，陳水扁要跟她討功勞（人情）：妳是我提拔的人！的確，我們可以確定一件事情：如果沒有陳水扁的提拔，蔡英文今天就是一個沒有博士學位的學者而已！有經過阿扁的提拔，加持很多，所以她才有今天的機會。所以蔡英文會不會還這個人情？可能性是有的。

蔡正元直言，要不然，周刊不可能這樣大幅報導，還繪聲繪影，講得超細的：如果特赦是哪幾個案子、影響是什麼樣子？其他人如果沒有蔡英文授意，吃飽太閒？所以蔡英文在觀察消息出來之後，大家的聲浪怎麼樣，如果只是表達反對，沒有什麼太激烈的情緒，她就端出來了。