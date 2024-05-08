傳出總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施，國民黨主席朱立倫今（8日）在中常會上表示，國民黨多次提出「認錯、道歉、還錢」，這是最基本要求，對於蔡英文要特赦陳水扁給予尊重，但維護司法正義以及人民感受最基本的立場。

因龍潭購地等案遭判刑20年的陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，在2015年獲准保外就醫至今9年，有媒體報導，為解相關爭議，蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，目前研議的方向是，針對已判陳水扁有罪確定的龍潭等4大弊案，由蔡英文根據《憲法》第40條賦予總統的職權，對陳水扁行使特赦，再根據《赦免法》第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。

朱立倫表示，此議題從社會各角度來看，大家都很清楚，必須要有司法正義，同時重視人民感受，民進黨內部派系的和解不是人民考慮的，應該要的是司法正義與人民感受。

朱立倫強調，國民黨多次提出「認錯、道歉、還錢」，這是最基本要求，相信此立場不只是國民黨中央，也是黨團立場。總統要特赦，我們予以尊重，但最基本立場是維護司法正義及人民感受，至於民進黨派系和解或內部考量，並不在國民黨中央和黨團的考量之內。

國民黨發言人楊智伃提到，朱立倫說的尊重是有前提的，前提是必須還給台灣民眾真相，國民黨作為在野黨，不在乎賴清德或蔡英文內部要如何溝通，或是政治人物想達到的高度，期待民進黨政府針對此事，應該以人民為主，而非政黨、政治利益的延伸，或個人歷史定位追求。